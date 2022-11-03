В Костанае снизилась арендная плата за жилье — агентство

После объявления о частичной мобилизации в России, в Костанае произошел арендный ажиотаж.

Съемных квартир в областном центре невозможно было найти, а за те, которые сдавались, нужно было платить весьма серьезные суммы. Стоимость «двушки» доходила до 250 тыс. тенге. Однако на данный момент, как отмечают специалисты, идет тенденция к снижению.

«Цены на аренду упали, практически до прежнего уровня. но полностью они не восстановились на прежний уровень. процентов 20-30 они выросли. цена однокомнатной 70 — а сейчас 90, найти за 70 сейчас тяжело. играет роль дефицит жилья и его зимой как всегда не хватает», — говорит директор агентства недвижимости Айгуль Сеитова.

По словам специалистов, двухкомнатная квартира стоит от 100 до 200 тыс. тенге в зависимости от района и ремонта, трехкомнатные не меньше 180 тыс. тенге. Но и это все равно не возращение к прежним ценам или примерным, как в ноябре 2021 года. Причем платежеспособность населения, которое снимает квартиры, не увеличивается, подчеркивают риэлторы.

«Кто заселился, тот живет, терпит. Очень дисциплинирует, что если потеряют, то тяжело будет найти, поддерживают порядок, делают ремонт за свой счет текущий», — говорит Айгуль Сеитова.

При этом на рынке недвижимости Костаная заметно еще одно изменение — немного снизились цены на вторичку. Примерно на 20 процентов. Если летом за однокомнатную квартиру просили 15 млн тенге, то сейчас ее можно купить уже за 11- 12 млн тенге, двухкомнатную дешевле 17 млн тенге было не найти, сейчас можно купить за 15 млн тенге. Такое изменение цен эксперты напрямую связывают с отсутствием доступных ипотечных программ в стране. Те, которые существуют, для большинства населения остаются неподъёмными.

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