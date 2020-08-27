В Костанае снизили тариф на воду

В соответствии с приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Костанайской области от 30 июля 2020 года №183-ОД «Об утверждении временных компенсирующих тарифов на регулируемые услуги государственного коммунального предприятия «Костанай-Су» акимата города Костаная государственного учреждения «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная» с вводом в действие с 01 сентября 2020 года утверждены временные компенсирующие тарифы на услуги по подаче воды, отводу и очистке сточных вод (с учётом НДС):

Среднеотпускной тариф:

на услуги водоснабжения (вода питьевая) – 133,07 тенге за 1 м3.

на услуги канализационной системы – 128,14 тенге за 1 м3

Население :

на услуги водоснабжения (вода питьевая) – 76,56 тенге за 1 м3.

на услуги канализационной системы – 61,56 тенге за 1 м3.

Предприятия, занимающиеся производством тепловой энергии, в пределах объемов потребления воды на собственные нужды в процессе производства тепловой энергии и объемов подпитки при оказании услуг горячего водоснабжения:

на услуги водоснабжения ( вода питьевая) – 85,06 тенге за 1 м3.

Прочие потребители:

на услуги водоснабжения ( вода питьевая) – 251,87 тенге за 1 м3.

на услуги канализационной системы – 154,39 тенге за 1 м3.

Бюджетные организации (в т.ч.ТОО «Темиржолсу – Костанай» в объемах потребления бюджетных организаций):

на услуги водоснабжения ( вода питьевая) – 591,93 тенге за 1 м3.

на услуги канализационной системы – 792,18 тенге за 1 м3.

Расчет платы для абонентов, не имеющих приборы учета на 1 человека — 967,46 тенге.

За уличную водоразборную колонку на 1 человека – 103,35 тенге.

Стоимость технической воды для всех потребителей -16,79 тенге за 1 м3.

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