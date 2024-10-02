Контейнеры переполнены, а сами площадки напоминают настоящие свалки. Жители города недовольны работой обслуживающей организации, по их словам, наводить порядок никто не торопится.

Фазыл Тажибаев каждый день выносит мусор, и смотреть на контейнерную площадку без сожаления не может. Так она выглядит уже больше года, площадка есть, а вот бачков нет. Поэтому все местные жители, а это шесть многоэтажек, вынуждены оставлять мусор прям здесь. Помимо этого, по словам мужчины, приносят мусор сюда и из частного сектора, добавляют отходы и местные магазины. В теплое время года проблема усугубляется — это зловонья и мошкара. А бродячие животные растаскивают мусор по всей округе.

«2-3 мусорных контейнера умыкнули, украли. Я живу здесь полтора года и до сих пор один бункер стоит, который быстро переполняется, из-за перегрузки. Частный сектор тоже сюда. Такая ситуация у нас постоянно. Соседи звонят, я звоню, по звонку приходят, мы фотографировали, посылали фото столько раз уже. Реакции мало», — говорит житель дома №122 по улице Наримановская Фазыл Тажибаев.

По его словам, факт кражи был подтверждён, но восстанавливать контейнеры никто не спешит. Пенсионер обеспокоен этой ситуацией и просит, чтобы местный исполнительный орган и мусоровывозящая компания обратили на них внимание. Проблема с вывозом мусора в Костанае снова обостряется. Площадка возле дома 171 по улице Чехова. Баки пустые, однако возле них образовывается настоящая свалка. Нередко на контейнерных площадках города можно встретить такую картину — крупногабаритный мусор. Старая мебель, строительные отходы и сухие ветки — это все то, что люди должны вывозить самостоятельно за свой счет. Однако, делают это далеко не все.

Эта мусорка находится в микрорайоне Западный. Местные жители отмечают, что эти старые двери и кресла стоят здесь все лето. А ветки, судя по всему, сюда принесли местные ПКСК или ОСИ. В Тазалыке отмечают, что они стараются наладить работу. Руководство сменилось три месяца назад, и все это время они выявляли слабые места компании. Первое было — низкие заработные платы, сейчас своими силами для грузчиков и водителей их подняли. Вторая проблема в том, что не все юридические лица, в основном это магазины у дома, заключают договоры на обслуживание, но выносят свои отходы.

«Эти все отходы попадают в мусорные контейнеры и наше предприятие, на своих плечах вывозит. Мы посчитали, мы в месяц где-то около 25 миллионов убытков несем. За свой счет все это вывозим. Я считаю второй проблемой, если жилой многоэтажный дом условно 100 квартир и в каждой семье минимум два человека. Следующая проблема — численность заключенных договоров», — объяснил директор ТОО «Тазалык-2012» Радик Искалиев.

Сегодня с предприятием заключены договоры у 220 тысяч человек. По последним данным, в Костанае проживают 269 тысяч человек. Еще одна проблема — это техника. Сейчас её износ составляет 80%. Машины часто выходят из строя. Из-за этого меняется график, и в некоторые дворы «Тазалык» просто не доезжает.

«Почему мы на сегодняшний день не можем приобрести технику новую, развиваться дальше? Потому, что тариф сегодня по данным 2018 года, утвержден в 2022. Он не отвечает требованиям. Мы вопрос решили временно, у нас 15 единиц техники простаивало. Это тоже сказывалось», — объяснил директор предприятия.

Заявку на новый тариф должен рассмотреть городской маслихат. Соответствующие документы уже подготовил отдел ЖКХ.

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