В Костанае состоялся форум строителей

Сегодня в очереди на получение жилья в Костанайской области стоят более 27 тысяч человек. Еще 81 тыс. костанайцев являются вкладчиками Отбасы банка, и эти люди тоже ждут новых квартир.

При этом, как отмечают чиновники, строящегося жилья региону не хватает, а значит его количесво нужно наращивать. Причем, по мению главы региона, акцент нужно сделать на областном центре, где можно уменьшить площадь частного сектора.

«Нам нужно, чтобы была общая концепция, а не точечная застройка, она бывает неактуальна, устаревшая, как должны видеть наши улицы.Нам нужно строить современные высотные дома с интересным дизайном», — сказал аким Костанайской области Кумар Аксакалов.

На форум строителей в Костанай пригласили казахстанские и местные строительные компании, которые могли бы начать строить в регионе новые микрорайоны. Государство предлагает им различные варианты поддержки. К примеру, при строительстве социального жилья.

«Мы предлагаем заключать контракты застройщикам по жилью, обеспечивая гарантией, это обеспечит сохранение времени на этапах для застройщиков, сейчас на рассмотрении в мажилисе, надеемся, что они будут приняты», — сказал заместитель председателя АО «Казахстанская жилищная компания» Олжас Салыков.

Строители и сами не прочь работать больше, но пока у них это удается с трудом. Потому что в отрасли, по мнению председателя союза строителей, очень много проблем, решать которые нужно на уровне правительства.

«Мы те программы провалили и провалили, потому что около 60 процентов строительных материалов завозим, 40 процентов и РФ, почему мы терпим поражения? Нет программы, нам нужна, как у других промышленников программы для индустриализации», — отметил председатель союза строителей Казахстана Талгат Ергалиев.

Акимат Костанайской области предложил инвесторам механизмы своей поддержки. К примеру, приобретение земельных участков с правом дальнейшего их выкупа. Это позволит стимулировать коммерческих застройщиков. Так же акимат обещает помощь и в других проблемных для застройщиков вопросах.

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