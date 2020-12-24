В пятницу, 25 декабря в Костанае состоится торжественное зажжение новогодней ели.



Всего в городе их будет две. Главная — перед областным акиматом, а так же в микрорайоне Аэропорт. Их зажгут одновременно 25 декабря в 19:00 под звуки фанфар, об этом сообщили в отделе культуры акимата города. Однако, костанайцев призывают не приходить и не создавать массовое скопление. Но принять участие в мероприятии все-таки можно, правда, из дома в формате онлайн. Всех желающих просят зажечь свою ель, запечатлеть все это на фото или видео и выложить в Инстрагам, сроки челленджа не ограничены.

Главное отметить в своей публикации отдел культуры @kultura_kostanay. Самые оригинальные работы обещают отметить подарками. Также напомним, что в эту Новогоднюю ночь фейерверков на площади не будет, не будет и других традиционных мероприятий и выступлений творческих коллективов области. Тем не менее, ощущение праздника костанайцам подарят. В отделе культуры указали, что сейчас идет активная подготовка онлайн программы с песнями, танцами и поздравлениями. Где и как это будет транслироваться, мы сообщим дополнительно.

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