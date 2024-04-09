В Костанае сотрудники банка и полицейские уберегли 10 миллионов тенге пенсионерки от мошенников

Как сообщает пресс-служба ДП Костанайской области, пенсионерка должна была обналичить их и перевести на указанные злоумышленниками счета.

Накануне по whatsapp они позвонили 70 летней жительнице Костаная и представились полицейскими.

«Убедили в том, что ее счет используют мошенники и просили помощи в их поимке. Доверчивая пенсионерка чуть не выполнила их инструкцию. Благодаря внимательности персонала банка и незамедлительной реакции полицейских удалось прервать злой умысел преступников. Полицейский сопроводил женщину домой и рассказал ей о преступных схемах мошенников», — сообщили в ДП.

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