В Костанае сотрудники оперативно-спасательного отряда МЧС пришли на помощь дикому лисёнку, который упал в колодец на улице Баймагамбетова.

Сигнал поступил на пульт службы 112 от неравнодушной горожанки.

С помощью лестницы спасатели спустились в колодец глубиной более трёх метров. Используя специальное приспособление, они аккуратно зафиксировали животное и подняли его на поверхность.

После успешного спасения, лисёнка поместили в переноску и передали сотрудникам общественного фонда. Дикий зверёк не пострадал.

