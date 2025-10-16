USD 539.56 EUR 627.35 RUB 6.84

В Костанае сотрудники МЧС спасли лисёнка из колодца

— Сегодня, 09:29
Изображение для новости: В Костанае сотрудники МЧС спасли лисёнка из колодца

Фото ДЧС

В Костанае сотрудники оперативно-спасательного отряда МЧС пришли на помощь дикому лисёнку, который упал в колодец на улице Баймагамбетова.

Сигнал поступил на пульт службы 112 от неравнодушной горожанки.

С помощью лестницы спасатели спустились в колодец глубиной более трёх метров. Используя специальное приспособление, они аккуратно зафиксировали животное и подняли его на поверхность.

После успешного спасения, лисёнка поместили в переноску и передали сотрудникам общественного фонда. Дикий зверёк не пострадал.



Теги:


Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.