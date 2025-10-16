В Костанае сотрудники оперативно-спасательного отряда МЧС пришли на помощь дикому лисёнку, который упал в колодец на улице Баймагамбетова.
Сигнал поступил на пульт службы 112 от неравнодушной горожанки.
С помощью лестницы спасатели спустились в колодец глубиной более трёх метров. Используя специальное приспособление, они аккуратно зафиксировали животное и подняли его на поверхность.
После успешного спасения, лисёнка поместили в переноску и передали сотрудникам общественного фонда. Дикий зверёк не пострадал.
