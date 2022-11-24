В Костанае сотрудники полиции изъяли синтетические наркотики в особо крупном размере

19 ноября на пульт 102 поступило сообщение, о том, что в подъезде многоквартирного дома на ступеньках лежит молодой человек.
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На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые обнаружили парня в неадекватном состоянии.
При проведении досмотра в карманах у него обнаружено 35 свертков с порошком белого цвета и электронные весы. В рюкзаке полицейские нашли еще один объемный сверток с таким же содержимым.
Проведенной экспертизой установлено, что изъятые вещества относятся к синтетическому аналогу А-PVP, общим весом 311 грамм, что относится к особо крупному размеру.
При проведении дальнейших мероприятий установлено, что молодой человек – житель города Рудного.
В настоящее время в рамках досудебного расследования, проводятся необходимые следственные действия, в рамках которых устанавливаются обстоятельства, где и когда рудничанин приобрел столь большую партию синтетики.
В департаменте полиции сообщили, что с начала года из незаконного оборота было изъято 197 кг различных наркотиков, из них более 2 кг синтетики.
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