В Костанае сотрудники полиции изъяли синтетические наркотики в особо крупном размере

19 ноября на пульт 102 поступило сообщение, о том, что в подъезде многоквартирного дома на ступеньках лежит молодой человек.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые обнаружили парня в неадекватном состоянии.

При проведении досмотра в карманах у него обнаружено 35 свертков с порошком белого цвета и электронные весы. В рюкзаке полицейские нашли еще один объемный сверток с таким же содержимым.

Проведенной экспертизой установлено, что изъятые вещества относятся к синтетическому аналогу А-PVP, общим весом 311 грамм, что относится к особо крупному размеру.

При проведении дальнейших мероприятий установлено, что молодой человек – житель города Рудного.

В настоящее время в рамках досудебного расследования, проводятся необходимые следственные действия, в рамках которых устанавливаются обстоятельства, где и когда рудничанин приобрел столь большую партию синтетики.

В департаменте полиции сообщили, что с начала года из незаконного оборота было изъято 197 кг различных наркотиков, из них более 2 кг синтетики.

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