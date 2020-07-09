В Костанае создана рабочая группа по выявлению необоснованного факта завышения цен на лекарства

Принято решение о создании по всей стране на площадках «Адалдықалаңы» рабочих групп по выявлению необоснованного факта завышения цен на лекарственные средства.

В рабочую группу Костанайской области вошли сотрудники Антикоррупционной службы, департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг, департамента по защите и развитию конкуренции, управления здравоохраненияакиматаКостанайской области, представители общественности и активисты.

Члены рабочей группы будут мониторить аптеки, а также социальные сети, средства массовой информации и выявлять, в каком регионе наблюдается необоснованное завышение цен на лекарства, а также где не хватают жизненно необходимые препараты.

По всем фактам завышения цен на медикаменты граждане могут обратиться по телефону: 8 747 745 65 14,8 702 000 24 94 на WhatsApp куда могут отправить аудио, видео с уточнением названия и места аптеки, написать в социальных сетях Фэйсбук, Инстаграмм, либо могут позвонить на городской номер 54 46 24.

В свою очередь, рабочей группой, а также правоохранительными органами будут приняты соответствующие меры согласно законам Республики Казахстан.

Призываем жителей нашей области не создавать ажиотажный спрос на отдельные лекарственные препараты, приобретать лекарства в объеме разумных пределов и лично противостоять недобросовестной конкуренции.

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