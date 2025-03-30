Сообщение о возгорании сухой травы поступило на пульт 112, после чего к месту происшествия оперативно направлены силы и средства экстренных служб.

Установлено — горение происходило отдельными очагами, что усложняло процесс локализации огня. В тушении были задействованы 50 человек личного состава и 12 единиц специализированной техники.

Пожар ликвидирован на площади 30 га. Жертв и пострадавших нет. Причина произошедшего устанавливается.

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