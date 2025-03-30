USD 503.42 EUR 542.08 RUB 6

В Костанае спасатели МЧС ликвидировали природный пожар в жилом массиве «Дружба»

— Сегодня, 18:27
Изображение для новости: В Костанае спасатели МЧС ликвидировали природный пожар в жилом массиве «Дружба»

Сообщение о возгорании сухой травы поступило на пульт 112, после чего к месту происшествия оперативно направлены силы и средства экстренных служб.

 

Установлено — горение происходило отдельными очагами, что усложняло процесс локализации огня. В тушении были задействованы 50 человек личного состава и 12 единиц специализированной техники.

Пожар ликвидирован на площади 30 га. Жертв и пострадавших нет. Причина произошедшего устанавливается.



Теги:

Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.