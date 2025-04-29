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В Костанае спасатели предотвратили взрыв легкового автомобиля

— Сегодня, 09:03
Изображение для новости: В Костанае спасатели предотвратили взрыв легкового автомобиля

Минувшей ночью в Костанае произошел пожар: загорелся легковой автомобиль.

Сигнал о происшествии поступил на пульт дежурного в ночное время. На место оперативно прибыли пожарные подразделения. В кратчайшие сроки огонь был локализован и ликвидирован. Благодаря своевременным действиям спасателей удалось предотвратить возможную детонацию — в машине было установлено газобаллонное оборудование.

Пострадавших в результате происшествия нет.

Спасатели напоминают владельцам транспортных средств о необходимости регулярной проверки состояния электропроводов и оборудования автомобиля, особенно при наличии ГБО.



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