Минувшей ночью в Костанае произошел пожар: загорелся легковой автомобиль.

Сигнал о происшествии поступил на пульт дежурного в ночное время. На место оперативно прибыли пожарные подразделения. В кратчайшие сроки огонь был локализован и ликвидирован. Благодаря своевременным действиям спасателей удалось предотвратить возможную детонацию — в машине было установлено газобаллонное оборудование.

Пострадавших в результате происшествия нет.

Спасатели напоминают владельцам транспортных средств о необходимости регулярной проверки состояния электропроводов и оборудования автомобиля, особенно при наличии ГБО.

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