В Костанае срок сдачи дома по госпрограмме перенесли в четвёртый раз

В Костанае в четвёртый раз перенесли срок сдачи в эксплуатацию многоквартирного дома, квартиры в котором граждане приобрели по государственной программе, сообщает «Хабар 24».

Первоначально датой сдачи дома называли конец 2020 года, однако затем акимат признал главного подрядчика «Алматы Строй» недобросовестным и расторг с ним договор в связи с неисполнением обязательств в срок. Сдачу дома перенесли на конец 2021 года, потом на конец марта, а теперь обещают выдать ключи летом.

«Работы не идут вообще – ни внутренние, ни наружные, никакие. Застройщик объясняет, что нет денег в бюджете, что раньше была стоимость 142 тысячи за квадратный метр, а сейчас 180. Стройматериалы дорогие, и из-за этого они не могут сделать внутренние работы», – рассказал горожанин Каиржан Жетибаев.

По словам другой участницы госпрограммы, Таншолпан Саленовой, в доме недавно полопались трубы.

«Дом весь промёрз, под ногами лёд. Сколько это может длиться? Мы внесли необходимую сумму в банк, прошли конкурс, а в итоге ещё тратимся на аренду квартиры», – пожаловалась мать троих детей.

Городская администрация внесла объект в перечень долгостроев, достраивать его будут по дорожной карте. В доме восстанавливают теплосеть и ищут нового подрядчика.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.