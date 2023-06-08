В Костанае стартовал прием заявок на программу «Жасыл ел»

Традиционно бойцы Жасыл ел приступают к своим работам с первого июня. В этом году процесс немного затянулся и прием заявок на программу только начался. Напомним, что бойцами отрядов могут стать молодые люди в возрасте от 16 до 35 лет.

В этом сезоне на реализацию программы, в том числе выплату зарплаты, выделили свыше 34 млн тенге.

«Заработные платы рассчитаны по-разному. То есть, для ребят от 16 до 18 лет предусмотрен оклад 70 тысяч тенге. Отчисления у них не изымаются, как вы знаете. Для ребят от 18 и старше, там 75 тысяч тенге. Помимо этого у нас есть еще бригадиры, на один месяц у нас будут по 4 бригадира, у них оклад — 100 тысяч. И один командир штаба у него зарплата — 120 тысяч», — сообщил руководитель отдела внутренней политики акимата Костаная Кайрат Казез.

Желающим принять участие в программе необходимо обратиться в отдел внутренней политики Костаная и оставить свои контактные данные, их передадут в организацию, которая выиграла конкурс. Несовершеннолетним для трудоустройства нужно обязательное согласие родителей. В целом пакет документов минимальный: мед справка, реквизиты банковского счета и копия удостоверения личности.

«У нас на весь сезон контингент составит 350 человек. В среднем около 120 человек в месяц. Если на первый месяц заявок будет больше 120, мы уже на следующий месяц будем оставлять места для ребят. Если будет желающих более 300, 200 мы будем вынуждены распределять по месяцу», — отметил Кайрат Казез.

Как рассказал Кайрат Казез, к ним уже поступило около 100 заявок от костанайцев, желающих работать в рядах Жасыл ел. Стартует сезон уже с 15-го июня, а вот продлится до 15-го сентября.

В обязанности бойцов Жасыл ел будут входить работы по благоустройству, очистке и озеленению территории города. Всех работников обеспечат необходимой экипировкой, и инвентарём. Помимо этого для них проведут открытие сезона, семинары по технике безопасности, дебатные игры и торжественное закрытие сезона.

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