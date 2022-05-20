В Костанае стартовал проект проект «Требуй чек»

В Казахстане сейчас действует проект «Гражданский контроль — требуй чек». Теперь жители страны, которым не выдали чек за какую-либо покупку, могут пополнить баланс своего телефона за счет государства. Правда, факт этот нужно зафиксировать и отправить через специальное приложение. При подтверждении невыдачи чека, они получают на свой мобильный телефон 900 тенге. В Костанае, таким образом, пополнили свои балансы уже 30 человек.



Основной целью проекта «Гражданский контроль — требуй чек», который стартовал в стране в начале года, считается повышение гражданской активности населения. Ведь сейчас в Казахстане действует мораторий на проверки бизнеса, и налоговики самостоятельно не могут проверить, исполняют ли предприниматели законодательные нормы об обязательной выдаче фискального чека, и не отказывают ли в приеме банковской карты. Помимо этого, как отмечают в управлении госдоходов, это позволит и самим гражданам защитить свои права, как потребителей товаров, работ и услуг.

— В данном пилотном проекте могут участвовать все граждане РК, у скачав бесплатное мобильное приложение «WIPON CASHBACK» с App Store и Play market, чтобы участвовать нужно зафиксировать факт невыдачи или отказе банковской карты, -говорит Мерей Алпысбаева, главный специалист Управления госдоходов г.Костанай

Все обращения от граждан направляются в органы государственных доходов на местах, которые эти факты должны в обязательном порядке перепроверить. Так, с начала действия проекта, то есть с начала года, в управление госдоходов Костаная, поступило 56 таких обращений. Подтвердилось, правда, из них пока всего 30, по другим было отказано по различным причинам. Те костанайцы, у которых факты не выдачи чека или непринятия банковской карты, подтвердились, получили на свой баланс телефона вознаграждение — 900 тенге. Официально сумма стоит 1000 тенге, но 100 тенге минусуется, как отмечают налоговики, за счет ИПН. При этом бизнесменов при первом случае нарушения ждет лишь предупреждение, а при повторном факте уже штраф от 15 до 50 МРП.





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