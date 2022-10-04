В Костанае стартует прием заявок на участие в жилищной программе для молодежи «Жас шанырак»

По условиям программы максимальная сумма займа не должна превышать 15 миллионов тенге. Это может быть как первичное жилье, так и вторичное.

24 августа между акиматом Костанайской области и «Отбасы банк» было подписано соглашение о сотрудничестве в рамках программы льготного кредитования молодежи «Жас шанырак». Суть ее в том, чтобы молодые люди могли получить льготные кредиты за счет совместных средств банка и областного акимата. В этом году программа реализовывается в пилотном режиме на территории города Костанай.

«Программа рассчитана на молодых специалистов в возрасте от 18 до 35 лет. Основные условия программы это: максимальная сумма займа — 15 миллионов тенге. Ставка кредитования — пять процентов годовых. Первоначальный взнос не менее 10% от суммы займа. Максимальный срок жилищного займа до 19 лет. Участники программы могут приобрести жилье как первичное, так и вторичное на рынке»,- статист отдела жилищных отношений акимата города Костанай Зарема Кабдынова.

У заявителя и постоянно совместно проживающих с ним членов семьи не должно быть жилья на территории Казахстана на праве собственности и фактов отчуждения в течении 5 последних лет. Для участия в программе необходимо собрать некоторые документы: удостоверение личности, свидетельство о рождении детей, если они есть, свидетельство о заключение или расторжение брака. Понадобится и справка об отсутствии недвижимого имущества на заявителя и всех членов семьи. Справка с места работы, документы подтверждающие трудовой стаж, выписка о пенсионных отчислениях. Участниками могут стать молодые люди нескольких специальностей.

«Работники бюджетных организаций, государственных предприятий в одной из следующих отраслях: социальная сфера, а именно профильные сотрудники работающие в государственных, городских организациях здравоохранения, образования, социальной защиты, культуры, спорта в том числе ТОО, АО и НАО со 100% участием государства. А также сотрудники коммунальных предприятий, и учреждений.»,- отмечает статист.

Прием документов будет проводиться несколько дней, 4-5 октября, а также 11-12 октября. В городском отделе жилищных отношений, кабинет №3. Пушкина 100. С полным перечнем необходимых документов для участия можно ознакомиться там.

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