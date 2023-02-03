В Костанае стремительно растут цены на лук

Его стоимость в местных супермаркетах доходит до 300 тенге за килограмм. По информации СПК «Тобол» в региональном стабилизационном фонде сегодня имеется 300 тонн репчатого лука.

Лук в Костанае значительно подорожал. На сайте местных супермаркетов ценник доходит до 300 тенге за 1 кг. По информации СПК «Тобол», в стабилизационном фонде социально-значимый продукт есть. У местных сельхозтоваропроизводителей закуплено 300 тонн лука. В СПК утвердили цены для проведения товарных интервенций. Реализовывать лук в торговых сетях планируется со 2 февраля, цена составит 145 тенге за 1 кг.

«Хотел бы отметить, что 19 января в Туркестанской области было проведено совещание с сельхозтоваропроизводителями, по итогам которого СПК-Тобол инициировал переговоры по возможности закупа дополнительного объема лука, местными производителями региона, то есть Туркестанской области. Мы в этом плане ведем переговоры»,- говорит директор по работе со стабилизационным фондом СПК «Тобол» Айбек Темирбеков.

Айбек Темирбеков отмечает, что на сегодня Костанайская область обеспечена луком на 20%. В СПК «Тобол» предрекают и дальнейший рост цены на репчатый лук. К слову, в Казахстане запретили вывоз лука за пределы государства на три месяца. Глава минторговли сообщал, что в Казахстане наблюдается дефицит этого овоща, именно поэтому было принято решение о запрете.

«Данная продукция, которая сейчас имеется, в достаточном объеме. Для нынешнего объема хватает. А вот, что касается цены, то мы мониторим каждую неделю. Естественно, цена и будет расти, но для этого мы будем реализовывать данную продукцию, проводить товарную интервенцию, по данной цене — 145 тенге. Чтобы на небольшом объеме сбить данную цену»,- говорит Темирбеков.

Айбек Темирбеков отмечает, что цены на репчатый лук в ближайшие две недели все еще могут расти, а затем должны пойти на снижение.

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