Многоэтажный дом, находящийся в самом центре Костаная, по улице Толстого, начали строить в 2023 году. По плану он будет 19-этажным, и здесь разместится больше 400 квартир. Однако, по официальным данным, застройщик не предусмотрел парковочную зону для будущих жильцов. А, по звукам, можно понять, что стройка и на сегодня ведется активно.

В 2024 году строительство этого дома оказалось под угрозой срыва. Для решения проблемы между акиматом и строительной компанией было заключено медиативное соглашение, по условиям которого до конца июня текущего года застройщик должен решить проблему с дефицитом парковочных мест. Иначе объект не будет введен в эксплуатацию.

«Запрета нет на строительно-монтажные работы. В медиативном соглашении прописано, что они должны разработать проект детальной планировки, построить затем паркинг, разработать проектно-сметную документацию в соответствии с проектом-детальной планировки. Затем мы им восстановим исходные данные, то есть АПЗ и эскизный проект», — говорит руководитель отдела архитектуры и градостроительства акимата Костаная Гулсара Курмангалиева.

В планах застройщика выкупить трехэтажный дом по адресу Толстого 30, чтобы организовать на его территории парковочную зону. Однако, уже сейчас на платформе Инстаграм можно увидеть рекламу этого недостроенного жилого комплекса. В Костанае есть всего две компании, у которых имеется разрешение на долевое строительство. И, кстати, каждый строящийся дом должен иметь отдельное разрешение на такую форму инвестиционного строительства. В данном случае, ЖК «Васильевский» его не получал.

«Возбуждено одно дело, которое городским судом было поддержано, однако, областным судом были отменены, так как имеются коллизии в законодательстве. То есть если в законе о долевом строительстве запрещается реклама именно реклама многоквартирных жилых домов, именно продажа квартир без получения соответствующего разрешения. Однако, законом о рекламе, гласит, что разрешено, при условие каких-либо требований, то есть там язык, не имеющий пропаганду», — говорит руководитель управления ГАСК акимата Костанайской области Самат Мадиев.

В городской прокуратуре рассказали, что в Костанае был случай, когда дольщики, которые вложились в строительство, после остались без квартир. Речь идет о ЖК «Семья», его начали возводить в 2022 году. На сегодня ущерб оценивается в больше чем 20 миллионов тенге.

Не запрещено потребовать или попросить у застройщика предоставить документы, в первую очередь, на земельный участок имеется ли у застройщика право на пользование этим земельным участком, имеется ли проектно-сметная документация, заключение экспертизы и другие документы, непосредственно касающиеся строящегося объекта. В случае отсутствия этих документов это уже должно вызывать объективные сомнения в части законности строительства дома», — говорит начальник отдела по защите общественных интересов прокуратуры Костаная Ерлан Гутов.

А еще необходимо запросить у компании договор о долевом участии в жилищном строительстве либо гарантию от уполномоченного органа, где будет указано, что застройщик имеет право на привлечение денежных средств или их компенсацию в случае чего. Ерлан Гутов также отметил, что все это можно запросить в ГАСКе или местном акимате.

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