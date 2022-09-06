В Костанае студент продавал несуществующие билеты на концерт группы «Ирина Кайратовна»

Костанайские полицейские задержали 18-летнего студента, который обманным путем занимался продажей электронных сигарет и билетов на концерт популярной казахстанской группы.

В социальной сети Instagram под своим ником 18-летний парень выставлял объявление о продаже одноразовых электронных сигарет и билетов на концерт «Ирины Кайратовны». После получения денежных средств он не выходил на связь.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий нашими сотрудниками установлен и задержан житель города Костаная, который посредством социальных сетей занимался мошенничеством. Под предлогом продаж электронных сигарет и билетов на концерт группы «Ирины Кайратовны» деньги получал на чужую банковскую карту, которую приобрел у парня в районе торгового центра за 30.000 тенге. Начато досудебное расследование по факту мошенничества», — поясняет старший оперуполномоченный отдела по борьбе с киберпреступностью ДП Костанайской области Олжас Магыпаров.

Общий ущерб составил более 100 тысяч тенге.

В настоящий момент проводятся следственно оперативные мероприятия по выявлению аналогичных фактов. Полицейские призывают костанайцев быть более бдительными. Если вы стали жертвой мошенничества, незамедлительно обращайтесь в правоохранительные органы.

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