Обман молодой жительницы Костанайской области начался с сообщения в мессенджере WhatsApp. Неизвестный представился проректором учебного заведения, в котором обучается девушка, и сообщил о якобы проводимой проверке спецслужбами. По его словам, некоторых студентов подозревают в финансировании террористических организаций.

Собеседник предупредил, что с девушкой свяжутся представители «компетентных органов».

Под видом сотрудников КНБ потребовали деньги

Спустя некоторое время с жительницей области связались люди, представившиеся сотрудниками Комитета национальной безопасности. Они потребовали предоставить сведения обо всех финансовых накоплениях семьи.

Как сообщил Олжас Магыпаров, заместитель начальника управления по противодействию киберпреступности ДП Костанайской области, в ходе разговора девушка сообщила о наличии денежных средств, вырученных от продажи квартиры родителей, которые хранились дома.

Деньги разделили на два транша

По указанию мошенников девушка самостоятельно взяла деньги и разделила их на два транша. Первый перевод она успела осуществить, второй удалось предотвратить.

Неладное заподозрили сотрудники банка, которые и вызвали полицейских. В результате удалось уберечь 1 миллион 200 тысяч тенге, однако около пяти миллионов родители девушки потеряли.

Молодёжь всё чаще становится жертвой мошенников

По данным полиции, это не единичный случай. Недавно жертвой мошенников стал 21-летний житель области. Ему позвонили и сообщили о якобы поступившей из Астаны посылке. Для оформления доставки его попросили продиктовать SMS-код.

После этого с молодым человеком связался другой злоумышленник, представившийся сотрудником Национального банка, и сообщил, что на его имя оформляется кредит.

«Зеркальные» кредиты и крупный ущерб

Мошенники убедили молодого человека оформить так называемые «зеркальные» кредиты. В результате он оформил займы на сумму более четырёх миллионов тенге. Ещё один аналогичный случай произошёл с молодым человеком 2004 года рождения — ущерб составил 500 тысяч тенге.

Финансовая неграмотность — одна из причин

Специалисты отмечают, что если ранее основными жертвами мошенников были пожилые люди, то сегодня всё чаще на уловки аферистов попадается молодёжь. Причины — финансовая неграмотность и излишняя доверчивость к информации в интернете.

Количество преступлений снижается, но схемы усложняются

По словам киберполицейских, в текущем году в регионе отмечается небольшое снижение числа зарегистрированных преступлений. За аналогичный период прошлого года было зафиксировано 84 факта, в этом — 66. Специалисты связывают это с профилактической работой, активностью СМИ и ростом финансовой грамотности населения.

В то же время в полицию ежедневно обращаются 5–6 человек, которые сообщают о попытках мошенничества, не завершившихся успехом.

Новая схема — фейковые знакомства в соцсетях

Правоохранительные органы также предупреждают о новой схеме обмана, связанной с объявлениями о знакомствах в социальных сетях. В текущем году уже зафиксирован случай, когда мужчина, представлявшийся девушкой в Telegram, выманивал деньги у молодых людей. Подозреваемый установлен — им оказался житель другого региона.

