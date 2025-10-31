Костанайский городской суд рассмотрел гражданское дело по иску гражданки Т. к индивидуальному предпринимателю А. и ТОО «Д» о взыскании компенсации морального вреда, расходов на лечение и утраченного заработка.

Суд установил, что в июне текущего года истец, находясь на территории рынка в Костанае, получила закрытую черепно-мозговую травму из-за падения металлической трубы крепления навеса одного из торговых бутиков. Амбулаторное лечение заняло 42 дня.

Представитель ТОО «Д» иск не признал, заявив, что общество не является надлежащим ответчиком: компания предоставляет торговые места в отдельном здании по договорам аренды, тогда как инцидент произошёл на территории стихийного рынка. Судом также установлено, что бутик индивидуального предпринимателя А. расположен вдоль уличных торговых рядов и не относится к объектам, находящимся в ведении ТОО «Д». На судебный запрос о договоре аренды ИП представил лишь первую страницу документа, заключённого между третьими лицами.

Оценив представленные доказательства, характер вреда и руководствуясь критериями разумности и справедливости, суд частично удовлетворил требования: взыскал с индивидуального предпринимателя в пользу истца 300 000 тенге компенсации морального вреда, а также 443 000 тенге расходов на приобретение лекарств и утраченного заработка.

