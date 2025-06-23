Специализированным межрайонным судом по уголовном делам рассмотрено уголовное дело в отношении жителя Костаная за убийство с особой жестокостью заведомо несовершеннолетнего лица, находящегося в беспомощном состоянии, а также за умышленное причинение легкого вреда здоровью.
9 января ранее судимый житель города Костаная, находясь в состоянии алкогольного опьянения, после ссоры со своей сожительницей с особой жестокостью совершил убийство её несовершеннолетнего сына, 2008 года рождения.
Подсудимый, применяя бытовые предметы, поочерёдно нанес удары по различным частям тела спавшего в зальной комнате потерпевшего, а затем задушил его. От полученных тяжких телесных повреждений, не совместимых с жизнью, несовершеннолетний скончался на месте преступления.
Кроме того, подсудимый избил сожительницу, которая пыталась заступиться за сына.
Суд окончательно назначил подсудимому наказание в виде 20 лет лишения свободы в учреждении уголовно-исполнительной системы чрезвычайной безопасности, из них первые 5 лет лишения свободы назначено в учреждении уголовно-исполнительной системы полной безопасности.
Также суд назначил ему принудительное лечение от алкоголизма.
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