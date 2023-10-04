В Костанае торжественно поздравили учителей

Во дворце молодежи Костаная сегодня звучали аплодисменты для педагогов. Зал был полон тех, кто связал свою жизнь с обучением детей в школах, колледжах и ВУЗах.

«Поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем учителя! Вам, продолжателям дела первого казахского педагога-просветителя, нашего великого земляка Ибрая Алтынсарина хорошо известны его слова: «Быть учителем — не служба, а Всевышним данное призвание». Действительно, учитель, педагог — это не просто профессия, это особый образ жизни, где в центре стоит ребенок, его интересы и будущая судьба», — отметил аким Костанайской области Кумар Аксакалов.

Дамир Султанов уже 7 год работает учителем истории в Первомайской общеобразовательной школе Мендыкаринского района. Мужчина признается, что выбрать свою профессию ему помогла учитель в 8 классе.

«Она у нас вела историю с 8 классе. Мне очень понравилось ка кона ведет урок и в будущем я очень хотел стать таким же как она. Она очень отзывчивый человек профессионал своего дела, умеет подойти к каждому ребенку индивидуально, то есть дифференцированный подход, просто замечательный», — говорит учитель Дамир Султан.

Сегодня он в числе тех, кому вручали благодарности за отличную работу. Вместе с ним на сцену поднялась и его мама. Ее тоже поблагодарили за воспитание сына. Ещё одному учителю — Бейсенгуль Альменовой вручили медаль «Еңбек ардагері», она преподаёт русский язык и литературу в специализированной школе-гимназии им. Ы. Алтынсарина. Учителем решила стать еще в школе, взяв пример с любимого педагога.

«И вот по сей день я вот, можно сказать, в числе учительского состава, который без перерыва. Больше 40 лет, работаю в школе и хочу сказать, что я нисколько не жалею об этом», — говорит учитель Бейсенгуль Альменова.

Сегодня в Костанайской области трудится больше 20 тыс. педагогов. Они работают в школах, колледжах и ВУЗах. Уже завтра 5 октября, в свой профессиональный праздник они будут принимать поздравления от тех, кого они учат и тех, кто благодарен им за их труд.

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