В Костанае турагент обманула клиентов на 60 миллионов тенге

Несколько десятков костанайцев не смогли отправиться на отдых за границу из-за действий жительницы города, оформлявшей им туры. Девушка принимала деньги, но вовремя не выкупала, и, как следствие, не предоставляла путевки. На данный момент ущерб, нанесенный несостоявшимся туристам, оценивается в 60 миллионов тенге. Однако, полицейские, которые расследуют дело о мошенничестве, подозревают, что пострадавших от действий женщины, может быть и больше.

Расследованием дела о мошенничестве занимаются сотрудники северного отдела полиции Костаная. В качестве подозреваемой по нему проходит жительница города. Ранее она работала в турфирме, успела там набраться опыта в оформлении путевок по различным курортным и туристическим направлениям. В какой-то момент, наработав клиентскую базу, она занялась индивидуально-предпринимательской деятельностью, рассказала Гульжанат Баймуханова, следователь северного отдела Управления полиции Костаная.

— Она ранее работала, но при этом, именно с начала 23-его года, у нее возникли проблемы при покупке туров. И, в связи с этим, люди, в этом году понесли материальный ущерб. Первые заявление у нас в один день все поступили, обратились более 25-и человек. Это было 18-ого марта, когда и было возбуждено уголовное дело, — пояснила Баймуханова.

Для своих постоянных клиентов, как поясняет следователь, она предлагала, так называемые «горящие» туры, то есть путевки, ввиду различных причин, продаваемые по ценам ниже обычных. Некоторые желающие отдохнуть покупали их сразу, некоторые, в рассрочку, — такой вид приобретения девушка тоже предлагала. Но, в какой-то момент, получив от покупателей деньги, продавец путевок начала ошибаться.

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ТИТР: ГУЛЬЖАНАТ БАЙМУХАНОВА, СЛЕДОВАТЕЛЬ СЕВЕРНОГО ОТДЕЛА УПРАВЛЕНИЯ ПОЛИЦИИ КОСТАНАЯ

— Она, получается, не сразу тур-пакет приобретала, и делала это за несколько дней, за неделю, по разному. И дороже обходилось ей. То есть, она начала, по нарастающей, в убыток уходить, — рассказали в полиции.

Однако, вместо того, чтобы остановиться, девушка продолжила заманивать клиентов, очевидно, чтобы за счет поступления новых средств, перекрыть старые долги, но, ничего не вышло. В итоге, как установлено на данный момент, шесть десятков человек понесли ущерб в шестьдесят миллионов тенге. Однако эти цифры могут увеличиться.

— Потерпевшие лица до сих пор обращаются. Мы писали неоднократно. Туристы уже сами в курсе, что у нас есть дело, и мы просили, если кто-то понес материальный ущерб, и желает написать заявление, что бы обратились к нам в полицию. Думаем, что еще есть потерпевшие, сообщила Гульжанат Баймуханова.

Хотя и сейчас у полицейских достаточно материала, чтобы закончить дело, и передать его в суд, но, пока они ждут поступления новых заявлений.

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