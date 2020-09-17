В Костанае у пенсионерки украли ювелирные украшения

У пенсионерки украли золотую цепочку и крестик. Информацию подтвердили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области в ответе на наш запрос.
В центре Костаная, средь бела дня, в подъезде дома неизвестный мужчина похитил украшения у 67-летней пенсионерки.
Подозреваемый оперативно был установлен полицейскими. Мужчина ранее судим.
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