В Костанае у владельцев собак появилась специальная площадка

В Костанае открылась первая специальная площадка для тренировок и выгула четвероногих друзей. Теперь они могут посещать ее бесплатно и в любое время. Там есть все необходимые для тренировок элементы и препятствия.

Анна Измайлова вместе со своим четвероногим другом занимаются на новой площадке для тренировок и выгула собак. Идея создания подобного сооружения принадлежит Анне, в 2020 она году стала победителем в проекте «Бюджет народного участия», и буквально пару дней назад на площадке стали заниматься собаки.

«Поскольку я стала владелицей собаки, сразу ощутила, что в городе практически с собакой погулять негде. Ну и пришла идея создания площадки площадки для прогулок с собаками и для игры. Ну а поскольку я знаю о такой дисциплине аджилити занятии с собакой, специализированной дисциплине, пришла идея наполнить эту площадку сделать ее специальной, чтобы можно было не только погулять, но и позаниматься аджилити»,- рассказывает автор проекта Анна Измайлова.

Аджилити — это соревнования, в которых человек, называемый проводником, направляет собаку через полосу препятствий, такая на новой площадке есть, и не только, также бум, качели, слалом, шина и другие снаряды. По словам Анны Измайловой за эти дни сюда приезжали хозяева со своими питомцами со всего города. Одновременно на площадке могут заниматься 10-15 собак. В основном все выходят в вечерние часы.

«Могу сказать, что она сразу стала очень популярна и собаководы, информация быстро распространилась по группам собаководов и все больше и больше с каждым днем собак здесь гуляют. Поэтому с радостью могу сказать, что этот проект стал популярен и востребован. Эта площадка абсолютно бесплатна, потому что это часть городской инфраструктуры и ее посещение свободно в любой день и в любое время»,- говорит Анна.

Сама площадка располагается по адресу Маяковоского 104/1, прийти сюда, чтобы позаниматься люди с питомцами могут в любое время. В будущем автор проекта планирует добавить сюда новые элементы.

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