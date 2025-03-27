В Костанае зафиксирован рост случаев укусов людей бездомными животными. По словам специалистов, такая тенденция наблюдается каждую весну и осень, когда у животных начинается период сезонного обострения. Если зимой за медицинской помощью обращаются в среднем три человека в неделю, то сейчас это число превышает десять пострадавших.

Весна и осень, как для диких, так и для домашних животных ощущается по-особенному. В эти периоды четвероногие могут представлять опасность для людей, потому что, как правило, в эти сезоны года они становятся агрессивными. В Костанае, об этом говорят и цифры.

«Если взять зимний период. Зимой как правило, может один, два укуса в неделю в среднем обращаются люди, ну три, а тут получается за выходные от 11 до 15 человек обращается. Я думаю, что это с тем, что очень ранняя весна. Чаще всего бродячие собаки, как вы сами видите и любой, мне кажется, житель Костанайской области, проезжая на машине или на автобусе, очень много бродячих собак. Особенно на окраинах», — говорит заместитель главврача Костанайской городской больницы Артём Тисленко.

За 26 дней марта количество обратившихся взрослых в городскую больницу Костаная превысило 50 человек. А по данным детской областной больницы, с начала марта к ним поступило 23 ребенка с укусами животных. По словам Артёма Тисленко, такая тенденция наблюдается из года в год. Главная опасность заключается в том, что животные могут быть переносчиками такого заболевания, как бешенство, летальность которого достигает почти ста процентов.

«Сразу нужно в течение суток обратиться в травмпункт, то есть проводится специфическая иммунизация против бешенства и если даже человек, или кошка там или собака здоровая все равно лучше для профилактики это сделать, потому что 100% вам гарантию никто не даст, больное животное, не больное», — говорит Артём Тисленко.

Увеличение числа бродячих животных на улицах города заметили и костанайцы. Жители областного центра отмечают, что встречают четвероногих в абсолютно разных частях города.

«У нас часто, у меня даже на районе бывало такое то, что прям толпами бегают собаки, у нас было такое, что у меня под окнами вообще кролика разорвали. Да, у нас дети не могут проходить в детские сад, потому что у нас очень большое скопление собак возле дома находится. Это на КСК возле третьей поликлиники. Да даже на базаре, часто сталкиваемся с тем, что там очень много бродячих собак».

«Вижу каждый раз возле мусорных контейнеров в основном и возле подъездов они бегают. Опасно конечно, страшно за детей, поэтому мы детей провожаем до школы. В районе КСК проживаем».

«Да, было такое, что чуть-чуть, просто это одна гавкала, а вот вожак то не откликнулся, если бы вожак откликнулся, то и все, и кранты мне было. И не кому было помочь».

«На самом деле, эта ситуация очень, ну, жалко собачек, потому никто ничего не предпринимает, а один раз у нас было такое, что домашнюю собаку, она выбежала во двор и ее, ну приехал отлов и застрелили, хотя собака была домашняя, но не было, нет, хотя на ней даже был чип. Никто, ничего, никаких комментариев не дал, просто увезли и все».

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