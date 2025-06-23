В этом году в Костанае проведут электронный аукцион на семь участков земли. Продаваться они будут как под коммерцию, так и для увеличения жилищного фонда. Например, в микрорайоне Кунай выделят земли для возведения крытого рынка, нескольких магазинов, аптеки, гостиницы на 50 мест и точки общественного питания, наряду с этим подготовят землю под строительство многоэтажки в микрорайоне «Береке». Об этом сообщил руководитель отдела земельных отношений акимата Костаная» Марат Темирбаев.

За последние два года, через аукцион было продано 76 участков земли. Однако, в костанайском отделе земельных отношений, отметили, что наблюдается снижение.



«Снижение количества аукционов напрямую связано с правовой коллизией, вызванной разночтениями отдельных норм Земельного кодекса и Закона «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан», что затруднило реализацию земельных участков в ряде случаев. В адрес акимата города поступает значительное количество заявлений о проведении аукционов на право аренды земельных участков в различных районах города под строительство объектов коммерческого назначения. Однако в связи с отсутствием утвержденных проектов детальной планировки по ряду территорий ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства» вынуждено отказывать в согласовании проведения аукционов. Там же, где проекты детальной планировки утверждены, акимат в ближайшее время объявит аукционы. В планах — реализация шести земельных участков в микрорайоне «Кунай» и одного участка в микрорайоне «Береке». В частности, в микрорайоне «Кунай» будут выставлены участки для строительства универсального магазина, крытого рынка, аптеки, гостиницы на 50 мест, предприятия общественного питания и магазина продовольственных товаров, а в микрорайоне «Береке» — участок под строительство многоэтажного жилого дома», — сообщил Марат Темирбаев.

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