Сегодня в Костанае обсудили механизмы реализации послания президента. Напомним, 8 сентября глава государства выступил с очередным обращением к народу Казахстана. Касым-Жомарт Токаев сделал большой акцент на роли цифровых технологий в развитии ключевых секторов экономики страны.

В Костанайской области ИИ уже главный помощник школьников и студентов. А совсем скоро в областном центре появится и первый IT-колледж.

«В нашей области отсутствует профильное учебное заведение по подготовке IT-специалистов. В этой связи управлением образования планируется реорганизация костанайского индустриально-педагогического колледжа в костанайский IT-колледж, что позволит существенно расширить подготовку специалистов этой области в IT-направление», — сообщила директор методцентра информатизации и оценки качества образования управления образования акимата Костанайской области Ольга Козлюк.

Кроме того, планируется обучить работе с ИИ также сельских учителей. Специалисты считают, что применение таких технологий позволит педагогам экономить время на рутинных задачах. Однако, на сегодня самой подходящей и нуждающейся в этом площадкой для цифровизации считается агропромышленный комплекс, поскольку его развитие напрямую сказывается на уровне импортзмещения. Именно здесь, отмечает глава региона, есть где разгуляться. И, делать это нужно, как можно скорее.

«К сожалению, у нас не так много примеров в сельском хозяйстве, когда новшества работают эффективно. Мы видим, что в других странах, именно вот сельское хозяйство, где применяются новые технологии, достигло больших результатов. В первую очередь мы должны получить результаты от внедрения цифровизации, ИИ в сельском хозяйстве. В первую очередь мы будем заслушивать вас и всех акимов районов», — отметил аким Костанайской области Кумар Аксакалов.

Об этом говорилось и на минувшем областном инвест-форуме, который в целом был посвящен роли ИИ в основных секторах экономики. Сюда же относится жилищно-коммунальная сфера. Например, до 2029 года износ сетей теплоснабжения в Казхстане должен снизиться до 42%. Сейчас их средний износ в нашем регионе оценивается в 45,7%. К слову, модернизация ЖКХ тоже должна идти при помощи ИИ. На инвестфоруме наши корреспонденты познакомились с такими технологиями. Казахстанская компания занимается внутритрубной инспекцией при помощи специального прибора, который оценивает их состояние. И, что не мало важно, отмечает Кумар Аксакалов, такие подходы помогут сэкономить около 25% бюджетныех денег, которые ежегодно выделяются на реконструкцию сетей.

200 млрд тенге фиктивно вывели из ЕНПФ – АФМ Выявлены факты необоснованного изъятия 200 млрд тенге из ЕНПФ на фиктивное оказание стоматологических услуг, передает LS....

Новый срок оплаты. Правила оплаты за коммуналку меняются в Казахстане Министр промышленности и строительства Ермек Нагаспаев подписал приказ, который полностью меняет порядок работы с "коммуналкой". Tengrinews.kz...

В Костанае более 900 многоэтажек получили паспорта готовности к отопительному сезону На сегодня в Костанае паспорта готовности к отопительному сезону получили 945 многоквартирных домов и это...