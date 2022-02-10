В Костанае уничтожили 93 тысячи бутылок алкогольной продукции

Территориальным департаментом агентства по финансовому мониторингу по Костанайской области уничтожено 93 тысяч бутылок алкогольной продукции споддельными учетно-контрольными марками.

Ранее департаментом в ходе контрольного закупа установлено, что заведующая складом одного из предприятий покупала у неустановленного лица спиртосодержащую продукцию, в дальнейшем перепродавала в магазинах Костаная.

«Приговором суда вся изъятая продукция более 93 тысяч бутылок алкогольной продукции 52 наименований с признаками подделки была уничтожена путем давления на одном из полигонов Костанайской области», — сообщает пресс-служба департамента.

При уничтожении присутствовали представители управления санитарно-эпидемиологического контроля, департамента экологии, инспекция ветеринарного контроля и надзора, ассоциации содействия предпринимательской деятельности и представители СМИ.

Заведующая складом приговорена к штрафу в размере 1000 МРП.

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