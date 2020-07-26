В Костанае ушел из жизни Халимжан Ержанов

На пятьдесят седьмом году жизни не стало костанайского футбольного функционера Халимжана Ержанова, сообщает fctobol.kz

В конце девяностых Халимжан Сагидоллович проделал большую работу, чтобы «Тобол» вернулся к выступлениям в чемпионате страны. С именем этого человека связаны многие успехи нашего футбольного клуба, в том числе — единственное на данный момент золото.

В последние годы Халимжан Ержанов занимал должность на стадионе «Центральный», продолжая приносить пользу местному спорту.

Футбольный Клуб «Тобол» скорбит по поводу этой тяжелой утраты и выражает искренние соболезнования родным, близким и друзьям Халимжана Сагидолловича.

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