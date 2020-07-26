USD 412.24
EUR 470.98
RUB 5.81
  1. Home
  2. Новости
  3. В Костанае ушел из жизни Халимжан Ержанов

В Костанае ушел из жизни Халимжан Ержанов

Vinkmag ad

На пятьдесят седьмом году жизни не стало костанайского футбольного функционера Халимжана Ержанова, сообщает fctobol.kz

В конце девяностых Халимжан Сагидоллович проделал большую работу, чтобы «Тобол» вернулся к выступлениям в чемпионате страны. С именем этого человека связаны многие успехи нашего футбольного клуба, в том числе — единственное на данный момент золото.

В последние годы Халимжан Ержанов занимал должность на стадионе «Центральный», продолжая приносить пользу местному спорту.

Футбольный Клуб «Тобол» скорбит по поводу этой тяжелой утраты и выражает искренние соболезнования родным, близким и друзьям Халимжана Сагидолловича.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

81720 - зарегистрированно

51823 - выздоровевших

585 - летальных случаев

2296 - в Костанайской области

Tags:



Предыдущая новость

Полиция обнародовала видео смертельного ДТП с участием служебной машины в Костанайской области
Следующая новость

Воды по колено. Последствия града и дождя в Костанае — ВИДЕО