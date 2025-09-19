В Костанае условно осужденный за вымогательство мужчина, находившийся под пробационным контролем, нарушил установленные судом правила. Его заметили в одном из увеселительных заведений города.

Это нарушение обернулось для него реальным наказанием. Условное наказание заменили на срок на 3 года 6 месяцев.

По закону, осужденным под пробацией категорически запрещено посещать бары, клубы и другие места досуга, где возможны правонарушения. Однако герой этой истории решил рискнуть. Суд воспринял такое поведение как пренебрежение предоставленным шансом на исправление.

«Государство дает возможность пройти путь исправления в обществе. Но если человек не ценит предоставленный шанс, наказание становится неизбежным, — сообщили в пресс-службе департамента УИС по Костанайской области.

