В Костанае устанавливают датчики угарного газа

В Костанае приступили к установке датчиков угарного газа. Их размещают в жилых домах социально-уязвимых категорий людей. Первыми среди обладателей датчиков оказались пенсионеры из Костанай-2, передает alau.kz
До завершения месячника пожарной безопасности остается пара недель. И оставшиеся дни городское управление ЧС решило посвятить установке дымовых датчиков.
«Общественный фонд «Гражданский альянс Костанайской области» предоставляет нам датчики угарного газа для установки в социально-уязвимых слоях населения, а именно проживающих в частном секторе. На территории города насчитывается более 1700 семей»,- сообщил заместитель начальника управления по ЧС города Костанай Алмаз Тулендин.
Охватить за один сезон все семьи, возможности нет. Работать в этом направлении приходится ежегодно, привлекая сторонние силы.
«В общем, на территории города Костанай с прошлого года установлено 64 датчика угарного газа. На сегодняшний день общественный фонд передает нам 10 датчиков угарного газа. Сегодня мы планируем установить 4. Данная работа будет продолжаться. Совместно с местными исполнительными органами также планируется закуп более 100 датчиков угарного газа»,- рассказал Алмаз Тулендин.
Первым домом, куда сотрудники ЧС пришли с установкой датчика, стало жилье пенсионерки Валентины Евгеньевны. В ее доме есть печное отопление, но нет никакой защиты, предупреждающей о возможной утечке угарного газа. Женщине установили оборудование и рассказали о принципе его работы.
Обходить дома сотрудникам ЧС помогают волонтеры из «Гражданского альянса», которые также предупреждают о важности соблюдения пожарной безопасности.
«Такие акции нужны для граждан нашего города. Пожарная безопасность, прежде всего, для семьи. Важно установить вовремя такие датчики у себя дома у кого есть печное отопление, чтобы предотвратить такие ситуации»,- сказал Дамир Утебаев, координатор волонтерского центра.
Дополнительную сотню дымовых датчиков намерены закупить уже в этом году. Их установку будут проводить также бесплатно в жилых домах социально-уязвимых слоев населения.
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