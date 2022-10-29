В Костанае устроили проверку после новостей о продаже яиц поштучно

Департамент торговли Костанайской области совместно с отделом предпринимательства города проверили информацию о завышенных ценах на яйца, передает Tengrinews.kz.

Как сообщается, Департаментом торговли совместно с отделом предпринимательства города был осуществлен выезд в магазин у дома «Ырыс», где, предположительно, продавались яйца по завышенной стоимости.

По словам руководителя Департамента торговли региона Азамата Сабыржана, в данном магазине на момент мониторинга в продаже отсутствовали яйца первой категории, которые входят в социально значимые продукты питания.

«Яйца продавались отборного сорта по 660 тенге и средние по 570 тенге. В остальных торговых точках средняя цена на яйцо составляет 541 тенге. С владельцем магазина была проведена разъяснительная работа и розданы памятки», — сообщил руководитель департамента.

Также сообщается, что, по информации местных исполнительных органов Костанайской области, потребность населения в яйцах в год составляет 227,0 тысячи штук. Основными производителями продукта в регионе являются ТОО «Жас-Канат — 2006», АО «Север Птица», ТОО Arkalyk Qus.

Отмечается, что в стабилизационном фонде на хранении имеется запас яиц в объеме восьми миллионов штук. Кроме того, как уточняется, для стабилизации цен на яйцо в этом году по «оборотной схеме» выдан заем АО «Север Птица» в сумме 200 миллионов тенге. Оптовая стоимость яиц составляет 420 тенге за десяток, в розничной сети магазинов — 480-580 тенге/десяток.

«Продажа яиц поштучно не запрещается законодательством. Для стабилизации цен на социально значимые продукты питания в регионе с торговыми сетями и производителями заключено 77 меморандумов по непревышению торговой надбавки 10 процентов», — добавили в департаменте.

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