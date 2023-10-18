В Костанае уже снимают отпечатки пальцев при получении новых документов

С 1 января будущего года такая процедура станет обязательной при замене удостоверений личности и паспортов. Сейчас же в ЦОНах просто проводится проверка аппаратов, которые сканируют отпечатки пальцев.

У Натальи Чиликиной заканчивается срок действия удостоверения личности. Женщина пришла в костанайский ЦОН, чтобы оформить получение нового документа. Сотрудники учреждения предложили отсканировать отпечатки её пальцев, и рассказали о предстоящих изменениях в законе.

«Согласилась, как эксперимент, попробовать. Времени немного. Минут пять от силы. Ну, если так удобнее будет, наверное, что распознавать людей так будет удобнее, даже при поиске человека. Пускай оно так и будет», — говорит жительница Костаная Наталья Чиликина.

Закон о дактилоскопической геномной регистрации вступит в силу с началом 2024 года. Процедура станет обязательной для всех граждан республики и постоянно проживающих в стране иностранцев, кроме детей до 12 лет. Да и дети до 16-и могут делать это добровольно.

«Сама дактилоскопическая регистрация содержит сбор обработку данных именно отпечатков пальцев, папиллярные узоры. Что значит папиллярные узоры? Каждый палец у нас уникален. Каждый узор, он не похож друг на друга», — говорит начальник отдела управления миграционной полиции ДП Костанайской области Гульжана Кудебаева.

Снятие отпечатков проводится в ЦОНах. Сейчас в тестовом режиме, чтобы сотрудники учреждений сориентировались, сколько в среднем на дактилоскопию уходит времени, сколько его нужно на разъяснение посетителям внедряемых правил. Процедуру будут проходить казахстанцы, впервые получающие или меняющие по различным причинам документы. Например, в случае истечения срока действия, перемены фамилии, имени и отчества, при утере или краже документа.

«Для тех, кто опасается за безопасность своих отпечатков пальцев. Данные отпечатки пальцев защищены государством. Данные отпечатков будут содержаться не просто отпечатком. Они все будут зашифрованы, то есть, в обезличенном виде. Там не будет содержаться ни фамилии, ни имени, ни отчества. Просто шифр», — говорит начальник отдела управления миграционной полиции ДП Костанайской области Гульжана Кудебаева.

Усовершенствование биометрической идентификации, как говорят сотрудники полиции, позволит исключить факты незаконного документирования, защитить документы от подделок, а их владельцев — от мошенничеств и иных преступлений. Упрощаются и ускоряются процедуры восстановления удостоверений и паспортов, как в повседневной жизни, так и при несчастных случаях, техногенного и природного характера, и пересечения гражданами Казахстана границ других стран. 33 дактилоскопических аппарата уже доставлены во все ЦОНы Костанайской области.

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