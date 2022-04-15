В Костанае в день всех влюбленных зарегистрировали браки 20 пар

Женихи и невесты сегодня в ЗАГСе Костаная были весьма удивлены тем, что жениться они будут вот так все вместе, 15 пар одновременно. Но, никого это сильно не опечалило.

В Казахстане в качестве альтернативы международному празднику всех влюбленных — Дню Святого Валентина, который отмечают 14 февраля, — была предложена своя дата — 15 апреля, посвященная легендарным Козы Корпеш и Баян Сулу. И сегодня в местном ЗАГСе решили провести его для молодых людей необычно. Тем более, что время жестких пандемийных ограничений уже прошло.

«Есть праздник влюбленных в феврале, но это уже в прошлом. В этом году 14 февраля мало было пар, а вот весной или так совпало, приятно, сегодня подали документы 20 пар, мы решили торжественно вручить документы», — говорит руководитель отдела РАГС Ляйля Маутова.

Марина и Николай Павлинич вместе уже два года. Говорят, в брак решили вступить осознанно, и ремонт сделали вместе, и в порядок привели двор дома. О том, что семью создают в казахстанский день влюбленных, не знали, но думают, что это только к хорошему.

В праздник всех влюбленных в Костанае вот так, одновременно, зарегистрировали свои браки 15 пар, еще пять решили сделать это в традиционном формате. Как отмечают в ЗАГСе, они очень надеются, что все созданные семьи окажутся долгими и счастливыми. Ведь история любви и верности Козы Корпеш и Баян смогла пройти сквозь столетие и, возможно станет и для этих молодых людей образцом искренних отношений.

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