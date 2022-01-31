В Костанае в ДТП попали сразу две скорые

В редакцию сайта alau.kz пользователь прислал видео, на котором зафиксировано ДТП с участием сразу двух карет скорой помощи.

Происшествие случилось на пересечении улиц Баймагамбетова и Наримановской около 17.00 в понедельник 31 января.

Подробности выясняются.

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