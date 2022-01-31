USD 433.83
EUR 482.81
RUB 5.57
  1. Home
  2. Новости
  3. В Костанае в ДТП попали сразу две скорые

В Костанае в ДТП попали сразу две скорые

Vinkmag ad

В редакцию сайта alau.kz пользователь прислал видео, на котором зафиксировано ДТП с участием сразу двух карет скорой помощи.

Происшествие случилось на пересечении улиц Баймагамбетова и Наримановской около 17.00 в понедельник 31 января.

 

Подробности выясняются.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:

Код этого блока:


Предыдущая новость

В Казахстане изменился порядок выдачи путевки для любительской рыбалки
Следующая новость

Информация о закрытии трасс в Костанайской области