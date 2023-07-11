В Костанае в этом году планируют ликвидировать все долгострои

В Костанае намерены в этом году закрыть проблему по жилищным долгостроям и ввести в эксплуатацию многоэтажки сразу в нескольких новых микрорайонах. Это касается, как арендных домов, так и кредитных в Аэропорту, Кунае, Береке и Юбилейном. При этом, несмотря на проведенные корректировки сметы в начале года, на некоторых объектах застройщики вновь изменили суммы.

В 2023 году в Костанае должны достроить 33 многоэтажки, а это 1673 квартиры. В этом числе 4 арендных дома и 29 кредитных. Причем, как отметили в акимате областного центра, большая часть этих домов — долгострои. В первом полугодии 4 дома из этого количества уже введены, оставшиеся — сдадут до конца года. Правда, если удастся решить очередные трудности.

— Мкр. Юбилейный — дом №9, 108 квартир, ввод в эксплуатацию — август текущего года, проводятся внутренние отделочные и наладочные работы лифтов, а также работы по тепловому узлу, расшивка деформационного шва. Подрядная организация — ТОО «Статус Трейд», договор на сумму — 228,7 млн тг. Мкр. Аэропорт — дом №19-20-2, подрядная организация — АО «Рудныйсоколовстрой», сумма 1 млрд 319. однако сейчас мы находимся на экспертизе, прошли комплектность, стоимость ориентировочно увеличится на 538 млн тенге, — сообщил Дастан Иманбеков, руководитель отдела строительства акимата Костаная.

Но в акимате отмечают, что введут этот дом в ноябре. В мкр Аэропорт в текущем году возобновлено строительство трех 9-этажных домов. Их сдадут в сентябре и в октябре. 13 многоэтажек в Береке тоже в это же время. А вот с домом по ул. Кобыланды Батыра у нового подрядчика возникли сложности. Аким города Марат Жундубаев рекомендовал оценить риски и искать, в случае необходимости, другого застройщика.

— Хочу заметить, что все дома, прошли через корректировку, понятно почему был долгострой, в причины не будем входить, но их все скорректировали, деньги необходимые добавили теперь только осталось доработать. Теперь, что касается мкрн Юбилейный, было два дома, один дом у нас сдан, 9 там, к сожалению, подрядчик такой , не завершил, расторгли с ним договор, сегодня корректировка по ним уже проведена, — сообщил аким.

Что касается домов в мкрн Кунай, то здесь одна многоэтажка уже сдана, приемка второй идет. На очереди еще 9 домов. Почти все достраивает актюбинский подрядчик.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.