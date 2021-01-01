В Костанае в последний день уходящего года родилось 9 детей

31 декабря в Костанайской области на линии работали 76 бригад скорой помощи, из них 16 в Костанае. К счастью, за первый час нового года в саll-центр никто не обратился.
Благодаря дежурной смене родильного отделения костанайской областной больницы, в последний день уходящего года в Костанае родились 3 девочки и 6 мальчиков.
«Желаем здоровья малышам и мамам.Ждем первенцев этого года»,- сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Костанайской области.
Хирурги, анестезиологи- реаниматологи, травматологи, неврологи, терапевты костанайской городской больницы несут службу в своих отделениях. В операционных и реанимации горит свет. Врачи, медсестры, санитары участвуют в спасении экстренных пациентов.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области