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В Костанае в результате ДТП погиб ребенок

Иллюстративное фото

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В Костанае на улице Чернышевского, в районе КИНЭУ,  в результате ДТП пострадал ребенок, сообщают наши подписчики. По сведениям очевидцев несовершеннолетнего сбил автомобиль, который в простонародье называют «воровайка», то есть небольшой грузовой автомобиль с манипулятором.

По информации пресс-секретаря Управления здравоохранения Ксении Жилкибаевой, пострадавший скончался до приезда скорой помощи. Других подробностей случившегося пока не известно.

Мы запросили официальную информацию по данному поводу в Управлении здравоохранения Костанайской области и в Департаменте полиции региона.

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