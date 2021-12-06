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В Костанае в результате пожара погибли четверо человек

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Происшествие случилось днем 5 декабря. Пожар случился в доме по улице Валиханова. 

Как стало известно alau.kz в доме помимо взрослых были и дети.  В результате пожара в доме погибли трое человек. Среди них пенсионерка и двое мужчин 37 и 27 лет.

В пресс-службе управления здравоохранения Костанайской области сообщили, что госпитализировали девочку в Костанайскую областную детскую больницу. Она получила отравление угарным газом. Находится в реанимации. Ребёнку 1 год и 10 месяцев.

В Костанайскую областную больницу доставлен мужчина, который получил 90% ожогов тела. Он скончался в реанимации.

 

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