В Костанае в результате пожара погибли четверо человек

Происшествие случилось днем 5 декабря. Пожар случился в доме по улице Валиханова.
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Как стало известно alau.kz в доме помимо взрослых были и дети. В результате пожара в доме погибли трое человек. Среди них пенсионерка и двое мужчин 37 и 27 лет.
В пресс-службе управления здравоохранения Костанайской области сообщили, что госпитализировали девочку в Костанайскую областную детскую больницу. Она получила отравление угарным газом. Находится в реанимации. Ребёнку 1 год и 10 месяцев.
В Костанайскую областную больницу доставлен мужчина, который получил 90% ожогов тела. Он скончался в реанимации.
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