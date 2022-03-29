В Костанае в зоне возможного подтопления может оказаться порядка 600 домов — акимат

В Костанае в зоне возможного подтопления может оказаться порядка 600 домов, где проживает 2500 человек — это по улицам Тобольская, Пионерская, Красный кузнец, Юный боец, Дачная, а также к возможным зонам подтопления талыми водами относятся жилой массив Дружба улицы Луговая, Школьная, микрорайоны Костанай-2 и Аэропорт.

«Порядка 6 зон — это поселок Дружба, в 2013 году там был разлив. Микрорайон Костанай-2, старый поселок идет поднятие грунтовых вод, в микрорайоне Юбилейный, Дачи Текстильщик на прошлой недели туда был завезен песок, подготовлены, чтобы жители могли построить дамбу», — сообщил заместитель акима Костаная Алексей Костюков.

По словам чиновников, сейчас завершается расчистка Южного обводного канала, Нагорной канавы и канала вблизи Дружбы. ЧСники, в свою очередь, подчеркивают, что подрядными организациями в Костанае произведена работа по очистке ливневых канализации и вывозу снега лишь на 70 процентов, и рекомендуют чиновникам поторопиться. Ведь по прогнозу плюсовые ночные температуры не за горами, а это может ускорить появление талых вод. Аким города также поручил найти решения по зонам паводкового риска.

«Все зависит от погодных условий, если будет теплая погода, плюсовая температура, то будет паводок. Мы не можем надеяться, что будет вымерзать. Можно сделать ПСД, где-то, возможно, нужно увеличить диаметр водопропускных труб, где-то углубить, забетонировать обводные канавы. Там участки, где большие проблемы, там у нас все стратегические объекты, жд-пути, автотрассы, два-три проекта нужно сделать», — сказал аким Костаная Марат Жундубаев.

Так же чиновники обратились и к представителям ПКСК, которые так же должны привести в надлежащее состоянии внутридворовые территории. При этом акиматом города было принято решение о закрытии проезда под мостом ПЧСТР.

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