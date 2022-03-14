В Костанае ветерану Великой Отечественной войны исполнился 101 год

Фото предоставлено пресс-службой ДП Костанайской области
Сегодня ветерану Великой Отечественной войны Евдокии Войкиной исполнился 101 год.
- Отмена уроков, прогноз погоды, постановления, события — Доставка новостей на твой смартфон! Подписывайтесь на наш Telegram-канал
Поздравить именинницу пришли представители Совета ветеранов и департамента полиции Костанайской области. Более 30 лет Евдокия Войкина проработала в финансово-плановом отделе УВД инспектором-бухгалтером. Война настигла ее семью дважды. Сначала в Первую мировую войну призвали отца, а в 1941 году на фронт ушли два брата и муж.
Ветеран хорошо помнит многие события из своей жизни.
«Моя должность была вольнонаемной, однако в военное время я заступала на патрулирование города и охрану общественного порядка. Успевала заниматься и танцами и пела, участвовала в парадах», — вспоминает Евдокия Войкина.
По словам ветерана, работать в правоохранительных органах ей очень нравилось. Сначала была бухгалтером по расчетам, после образования пенсионного отдела стала заниматься начислением пенсий сержантам и офицерам.
«Сегодня мы приехали к прекрасному человеку, чтобы поздравить ее со 101-ым днем рождения. Желаем вам долгих лет жизни и крепкого здоровья, — сказал заместитель председателя Совета ветеранов, полковник полиции Марат Исергепов.
В свою очередь, Евдокия Григорьевна поблагодарила за заботу и проявленное внимание.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
Код этого блока: