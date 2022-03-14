В Костанае ветерану Великой Отечественной войны исполнился 101 год

Сегодня ветерану Великой Отечественной войны Евдокии Войкиной исполнился 101 год.

Поздравить именинницу пришли представители Совета ветеранов и департамента полиции Костанайской области. Более 30 лет Евдокия Войкина проработала в финансово-плановом отделе УВД инспектором-бухгалтером. Война настигла ее семью дважды. Сначала в Первую мировую войну призвали отца, а в 1941 году на фронт ушли два брата и муж.

Ветеран хорошо помнит многие события из своей жизни.

«Моя должность была вольнонаемной, однако в военное время я заступала на патрулирование города и охрану общественного порядка. Успевала заниматься и танцами и пела, участвовала в парадах», — вспоминает Евдокия Войкина.

По словам ветерана, работать в правоохранительных органах ей очень нравилось. Сначала была бухгалтером по расчетам, после образования пенсионного отдела стала заниматься начислением пенсий сержантам и офицерам.

«Сегодня мы приехали к прекрасному человеку, чтобы поздравить ее со 101-ым днем рождения. Желаем вам долгих лет жизни и крепкого здоровья, — сказал заместитель председателя Совета ветеранов, полковник полиции Марат Исергепов.

В свою очередь, Евдокия Григорьевна поблагодарила за заботу и проявленное внимание.

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