В Костанае владельцы частных детсадов жалуются на необоснованные требования со стороны госорганов

С внедрением автоматизированной системы «Национальная образовательная база данных» владельцы костанайских частных садов ожидали, что бумажной волокиты станет меньше. Однако получилось наоборот – к бумажной прибавилась еще и электронная. О бесконечных отчетах, необоснованных требованиях со стороны госорганов и ажиотаже с зарплатами воспитателей бизнесмены рассказали на совещании в Палате предпринимателей Костанайской области.

«20 лет назад мы открывали частные детские сады, чтобы помочь государству. А сейчас с нас постоянно требуют то одно, то другое. В итоге мы занимаемся отчетностью, а не своей непосредственной работой. Не так давно была создана программа автоматизации НОБД. Мы туда вбили все данные, все абсолютно прозрачно. Почему бы сотрудникам отдела образования ей не пользоваться, вместо того, чтобы постоянно требовать от нас? Нам обещали, что отчетности станет меньше, а по факту получилось только больше. Пожалуйста, дайте нам спокойно работать», — выступила директор частного детского сада Елена Венгерская.

А недавно перед владельцами частных детских садов встала новая проблема – их обязали установить камеры видеонаблюдения. Аппаратура не из дешевых. У многих предпринимателей, которые и так пострадали во время пандемии, таких денег сейчас нет.

«Мы работаем в сфере ГЧП, наши отношения регулируются договором о государственных закупках, в котором прописаны права и обязанности сторон. В договоре касательно видеокамер обязательств нет. На каком основании к нам предъявляются такие требования?», — спросил член регионального совета Палаты предпринимателей Костанайской области Арсен Жетписпаев.

Как пояснила представитель отдела образования акимата Костаная Лидия Бугатаева, требование прописано в постановлении Правительства и продиктовано антитеррористическими мерами.

«Вы получили госзаказ, должны соответствовать. В одних садах есть только внутренние камеры, в других – внешние. В постановлении же указано, что они должны быть установлены в местах массового скопления – в музыкальном зале, спортзале и на лестничном пролете», — уточнила Лидия Бугатаева.

Затронули предприниматели и проблему окладов воспитателей. Не так давно костанайские СМИ опубликовали информацию о том, что зарплата сотрудников дошкольных учреждений составляет 190 000 тенге. Публикация вызвала большой ажиотаж среди педагогов. Откуда взялась такая цифра, поинтересовались участники совещания.

«Информацию давал частный детский сад. Я так предполагаю, что такую зарплату получает воспитатель, работающий на две ставки. В любом случае, это решает работодатель», — ответила Лидия Бугатаева.

Как подчеркнул Арсен Жетписпаев, такие недомолвки порождают социальное напряжение, а значит необходимо разъяснить ситуацию посредством СМИ.

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