В Костанае вместо оплаты за такси пассажир водителя избил и ударил неизвестным предметом

Вместо оплаты за услуги такси пассажир нанес телесные повреждения водителю, после чего скрылся. Служебная собака по кличке «Граф» помогла задержать преступника.

Около часа ночи в костанайский северный отдел полиции, поступило сообщение о совершении преступления на улице Орджоникидзе. В салоне автомашины «Toyota Avensis» между водителем такси и 31-летним пассажиром произошла ссора, в результате которой мужчина нанес водителю телесные повреждения, в том числе неизвестным предметом, а затем скрылся в неизвестном направлении. 47-летний потерпевший смог самостоятельно сообщить об этом в полицию. На место происшествия прибыли стражи порядка, а также инспектор-кинолог Руслан Кайралапов с собакой по кличке «Граф».

«Выехав на место преступления я уточнил у заявителя, что и где было, точное местонахождения. Далее применил собаку по следу, с места, где была кровь. Собака, пройдя около 30-и метров, в темноте увидела силуэт, и начала лаять», — рассказывает инспектор-кинолог центра кинологической службы ДП Костанайской области Руслан Карайлапов.

Как выяснилось, в темноте прятался именно подозреваемый. Мужчина попытался скрыться от полицейского.

«Побежал в сторону улицы Баймагамбетова, через 300 метров мы с Графом догнали его и задержали. Далее позвонили в Дежурную часть, откуда прибыли авто-патрули, патрульная служба, и задержали его. Далее доставили в отдел полиции», — говорит кинолог.

После чего инспектор-кинолог вернулся на место происшествия и еще раз применил собаку на обыск местности. В итоге в радиусе 300 м было найдено портмоне с документами на имя задержанного. Сам потерпевший был доставлен в городскую больницу. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по статье Уголовного кодекса РК «Причинение средней тяжести вреда здоровью». По результатам медицинского освидетельствования у подозреваемого была установлена средняя степень алкогольного опьянения.

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