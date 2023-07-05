В Костанае вновь из окна выпал ребенок

Это уже третий случай выпадения ребенка из окна произошло за прошедшую неделю, сообщает ДЧС Костанайской области.

4 июля в 16:07 г.Костанай в службу спасения «101» поступило сообщение о том, что по по ул. Шаяхметова 88 из окна пятого этажа шестиэтажного жилого дома, оставшись без присмотра родителей, выпала девочка трех лет. К счастью ребенок не получил тяжелых травм и в настоящее время находится в удовлетворительном состоянии.

Падение из окна – в наше время является одной из причин детского травматизма и смертности. Дети очень уязвимы перед раскрытым окном из-за своей любознательности.

Как правило, во всех случаях падения, дети самостоятельно забираются на подоконник, используя в качестве подставки различные предметы мебели или опираясь на противомоскитную сетку, выпадают из окна вместе с ней.

МЧС вновь предупреждает!

Для недопущения выпадения детей из окон и балконов соблюдайте следующие меры безопасности:

— не оставляйте маленьких детей одних, без присмотра;

— отодвиньте от окон все виды мебели, чтобы ребенок не мог залезть на подоконник;

— не рассчитывайте на москитные сетки! Они не предназначены для защиты от падений;

— ставьте на окна специальные фиксаторы, которые не позволят ребенку открыть окно более чем на несколько сантиметров;

— проводите беседы с детьми об опасности нахождения рядом с открытым окном;

— если нет возможности установить фиксирующее устройство, открутите ручку окна, используя ее по мере необходимости.

О всех фактах происшествий и ЧС звонить по телефонам – 112, 101.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.