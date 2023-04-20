В Костанае вновь началась вырубка деревьев

Новую спецтехнику горожане могли видеть на улице Тәуелсіздік всю прошлую неделю и эту. Вблизи бордюров он капает траншеи. Не для цветов.

Как оказалось, здесь будут высаживать кустарники для живой изгороди и сосны, взамен выкорчеванных больших деревьев.

«Кронирование, спиливание деревьев производилось по Тауельзиздык. В планах выкорчевывание 57 тополей, старых, отживших, 60-х годов посадки. По улице спиливаем 57 тополей, вместо них будут посажено 600 сосен, живой изгороди — 4 200 метров и 12 тысяч квадратных метров газона», — объясняет заведующий сектором благоустройства отдела ЖКХ Костаная Кайыржан Бажиров.

Однако не все костанайцы одобряют происходящее. Многие считают, что старые деревья все же стоило оставить.

«Мы любим природу и, каждое дерево оно важно! Это воздух чистый, это красота, это радует глаз».

«Честно, я как-то даже не обращаю внимание. А так не против если это требуется».

«Тотальная вырубка, конечно, чисто по Тауельсыздык срубили. Но сначала нужно высадить рядом, чтобы он вырос, освоился, а потом рубить, а оно не выросло. В последнее время плохую тенденцию наблюдаем».

Но в городском отделе ЖКХ подчеркивают, деревья под спил пошли не просто так, такое решение приняли члены комиссии, состоящей из специалистов Института ботаники и фитоинтродукции Алматы. Взамен старых здесь посадят уже подрощенную сосну высотой 2,5 метра.

«Ждем на днях поставки живой изгороди и первых сосен, как только придет, партиями будут приходить и вся эта работа будут происходить в течении периода до зимы, так же будут высажены газоны, чтобы облагородить главную улицу города, я думаю, у нас это получится», — сказал директор ТОО Роман Канава.

В этом году также планируется озеленить 6 улиц. Высадка березы, сосны, пирамидальных тополей пройдет по улице Бородина, это примерно сто сосен, Назарбаева — по всему протяжению — 300 деревьев, 2 300 метров живой изгороди и 8 тыс. квадратов — газона. Больше на 100 деревьев должно стать и на улицах Доненбаевой, Леонида Беды и Дощанова.

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