29-летний водитель автобуса, который ежедневно обслуживает маршрут, был задержан полицией за езду в нетрезвом виде. Об этом сообщает пресс-служба ДП Костанайской области.
Во время перерыв он выпил пиво и возобновив поездку, был замечен патрульными. Освидетельствование показало среднюю степень алкогольного опьянения. Кроме того, у него не было обязательного страхового полиса.
В полиции сообщили, что автобус зарегистрирован на индивидуального предпринимателя, и перед выездом на маршрут и автобус должен был пройти обязательный осмотр.
Транспортное средство Daimler Benz полиция поместила на специализированную стоянку.
Водителю грозит два административных наказания: 15 суток ареста и лишение водительских прав на 7 лет за езду в нетрезвом виде, а также штраф почти 40 тысяч тенге за отсутствие страхового полиса. Механик, который допустил выпуск автобуса без страховки, также понесет ответственность.