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В Костанае водитель патрульной машины протаранил три автомобиля

Фото astanatv

Водитель служебного автомобиля Chevrolet Cobalt, не соблюдая дистанцию до впереди движущегося транспорта, совершил столкновение с автомобилем марки LADA Vesta, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации Astana TV, от инерции удара повреждены еще два автомобиля.

В ДП Костанайской области начато служебное расследование. По данному факту в отношении водителя служебного Chevrolet Cobalt собран материал по статье 610 КОАП РК.

«Правовая оценка его действиям будет дана по окончанию служебного расследования. В ДТП никто не пострадал», сообщает пресс-служба ДП Костанайской области.

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