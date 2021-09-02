В Костанае водитель сбила 11-летнюю девочку

Дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня в 13.34 на пересечении улиц Абая-Волынова. Об этом сообщает пресс-служба ДП Костанайской области.

31-летняя водитель управляя автомашиной «Лада» на светофорном объекте совершила наезд на 11-летнюю девочку, которая была госпитализирована в больницу с сотрясением головного мозга и ушибами.

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники патрульной полиции. Составлена схема ДТП.

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