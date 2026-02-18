18 февраля 2026 года около 09:20 в Костанае произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода.
По предварительным данным, водитель автомобиля марки Volkswagen Passat , двигаясь по улице Тауелсыздык – Казыбаева в направлении улицы Баймагамбетова, совершил наезд на человека на нерегулируемом пешеходном переходе. Предварительной причиной ДТП стало несоблюдение правил дорожного движения.
В настоящее время по данному факту собран первоначальный материал. Проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.
