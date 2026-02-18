18 февраля 2026 года около 09:20 в Костанае произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода.

По предварительным данным, водитель автомобиля марки Volkswagen Passat , двигаясь по улице Тауелсыздык – Казыбаева в направлении улицы Баймагамбетова, совершил наезд на человека на нерегулируемом пешеходном переходе. Предварительной причиной ДТП стало несоблюдение правил дорожного движения.

В настоящее время по данному факту собран первоначальный материал. Проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

В Костанайской области ожидаются осадки, метель и туман В Костанайской области прогнозируется ухудшение погодных условий. Ночью и утром на юге региона ожидаются небольшие...

Руководство "Тазалык-2012" возврата компании в государственную собственность В Костанае мусоровывозящую компанию «Тазалык-2012» планируют вернуть в государственную собственность, несмотря на действующий договор доверительного...

Новые ограничения на охоту вводят в Казахстане Приказом министра экологии и природных ресурсов от 13 февраля 2026 года утверждены лимиты на изъятие...