USD 511.26 EUR 597.61 RUB 6.32

В Костанае водитель Volkswagen сбил пешехода на «зебре»

— Сегодня, 16:10
Изображение для новости: В Костанае водитель Volkswagen сбил пешехода на «зебре»

Фото пресс-службы ДП

18 февраля 2026 года около 09:20 в Костанае произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода.

По предварительным данным, водитель автомобиля марки Volkswagen Passat , двигаясь по улице Тауелсыздык – Казыбаева в направлении улицы Баймагамбетова, совершил наезд на человека на нерегулируемом пешеходном переходе. Предварительной причиной ДТП стало несоблюдение правил дорожного движения.

В настоящее время по данному факту собран первоначальный материал. Проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.



Теги:


Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.